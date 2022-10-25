Все новости

Курганцы удивили компетентное жюри эксклюзивными сувенирами.
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Про путь к мысу Дежнёва Андрей Лукомский расскажет гостям «Скрепки».
Участники обсуждали вопросы организации воспитательной работы и профориентации.
Учащихся старших курсов учреждений СПО будут переобучать на смежные допспециальности.
Губернатор уверяет, что это не менее важно, чем материальное снабжение и экипировка.
Поддержать парней и пожелать им удачи пришли друзья, знакомые, соседи.
Задействовали бригаду строителей, пригнали монтажную дрезину с вышкой, четыре гидромолота.
Новый сезон «Девушки с Макаровым» вышел на телеэкраны 24 октября.
Губернатор принял участие в пленарном заседании XXIV Всемирного Русского Народного Собора
Одноразовые впитывающие влагу стельки для обуви начало выпускать катайское предприятие «Медмил»
Желающие расширить свой бизнес за пределами региона получат необходимые знания
Они сели за руль пьяными.
На встречу пришли будущие федеральные и муниципальные служащие
По предварительным данным, на 15-25 %
Медуслуги должны быть качественными и доступными.
Курганцы особенно отличились в «Правовом ориентировании» и «Биатлоне».
Глава региона попросил горожан активнее заниматься озеленением областного центра.
Авторам туристических инициатив вручили правительственные премии.
Участники мероприятия увидят уникальные архивные документы.
Главной площадкой географического диктанта в регионе станет библиотека имени Маяковского.