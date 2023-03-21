Музейных активистов Курганской области пригласили на всероссийский конкурс

Музей Победы пригласил музейных активистов Курганской области принять участие во Всероссийском конкурсе «Школьный музей - взгляд в будущее».

«Главной целью конкурса является выявление лучших региональных образовательно-просветительских практик и культурно-выставочных мероприятий на площадках школьных музеев», - отмечают организаторы.

Мария Смирнова, специалист по связям с общественностью Музея Победы, сообщила, что принять участие в творческом состязании могут детско-взрослые команды в составе четырех человек (1 педагог и 3 учащихся 1-11 классов). Заявки принимаются до 31 мая 2023 года. Команды могут прислать видео, сценарии уроков, классных часов, проектов в школьном музее, направленных на популяризацию памятных дат истории Отечества и творчества видных деятелей российской истории и культуры. Конкурс проводится по трем номинациям: «Предметные уроки в школьном музее», «Разговоры о важном» в школьном музее», «Классный час в школьном музее».

1 августа будут подведены итоги конкурса и объявлены 50 команд-победителей. Материалы, подготовленные участниками, дополнят интерактивную карту, которая размещена на сайте «Школьный музей Победы», а также войдут в итоговый сборник лучших региональных образовательно-просветительских практик и культурно-выставочных мероприятий, который будет опубликован на официальном сайте.

28-29 октября 2023 года состоится торжественное награждение победителей конкурса в рамках ежегодного Всероссийского съезда «Школьный музей Победы» в Музее Победы.

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