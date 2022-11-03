Музею Трудовой славы Курганмашзавода исполнилось 45 лет. За достижения в научно-просветительской и культурно-воспитательной работе заводской музей более 35 лет носит звание народного.

Сегодня в музее Трудовой славы Курганмашзавода хранится более 2000 экспонатов. Это личные вещи Героев Социалистического Труда, лауреатов Государственных премий, заслуженных машиностроителей предприятия и России, орденоносцев. Собрано более 300 личных фондов, свыше 5000 фотографий, имеется фонотека с записью голосов ветеранов труда, участников войны, архивные документы практически всех подразделений предприятия.

Пресс-служба ПАО «Курганмашзавод» сообщает, что в экспозиции отражены не только исторические вехи становления завода, большая часть материалов посвящена конкретным людям, строившим производство и осваивавшим новую продукцию. К 40-летию Победы в заводском музее был открыт и действует до сих пор зал боевой славы заводчан-фронтовиков и тружеников тыла. В 2021 году музей победил во Всероссийском конкурсе на лучшую экспозицию, посвященную увековечиванию трудового и боевого подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Основателем заводского музея и его директором на протяжении более чем 20 лет был Анатолий Кутовых. Он «с нуля» создавал концепцию музейного пространства при поддержке директора завода Михаила Захарова.

Сегодня Музей Трудовой славы, как и раньше, остается культурным центром предприятия. Здесь встречаются ветераны и молодежь, проводятся экскурсии для школьников и студентов, выставки творческих работ заводчан и их детей. Музей, как и прежде, остаётся народным.

Фото пресс-службы ПАО «Курганмашзавод».

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