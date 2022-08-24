Мы, курганцы, не подведем свою армию!

Курганские предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ, переходят на усиленный режим работы. Деталей контрактов, разумеется, никто не раскрывает, но можно предположить, что они были заключены в ходе международного военно—технического форума «Армия-2022», который прошел в Одинцовском районе Московской области с 15 по 21 августа.

Так, НПО «Курганприбор» и СКТБ «Курганприбор» подписали два соглашения с Государственным машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел» им. Торопова и Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Об этом в своем telegram-канале сообщил бывший владелец предприятий, ныне член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Муратов.

«К этим соглашениям мы шли 20 лет и теперь можем с гордостью говорить, что в Курганской области есть одно из ключевых предприятий ракетостроения России», - написал сенатор. По его мнению, курганским предприятиям предстоит масштабная и очень серьезная работа. Через несколько дней стало известно, что они переходят на усиленные режимы работы. В связи с этим оплата их сотрудников будет изменена — в лучшую сторону, как легко можно предположить.

Еще одно местное предприятие, выполняющее гособоронзаказ, - ПАО «Курганский машиностроительный завод» (входит в АО НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех»). На нем вводится многосменный режим работы.

«На форуме «Армия-2022» Минобороны РФ заключило масштабные контракты с оборонными предприятиями России. «Курганмашзаводу», как единственному в стране производителю боевых легкобронированных машин, также предстоит выполнение производственной программы гособоронзаказа. Чтобы обеспечить ее безусловное исполнение, на предприятии создается оперативный штаб, организуется многосменный режим работы», - говорится в сообщении пресс-службы КМЗ.

СМИ стало известно, что «Курганмашзавод» займется модернизацией выпускаемой техники. По результатам применения БМП-3 в специальной военной операции на Украине машину решено усилить машины дополнительным комплексом защиты — решетками и бронеэкранами.

- В настоящее время на вооружение Министерства обороны России уже поступают машины с комплектами дополнительной защиты. Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается, - рассказал исполнительный директор КМЗ Петр Тюков в интервью ТАСС.

Также он сообщил о новейшей разработке предприятия — БМП «Манул». Работа над универсальной машиной продлится около трех лет. В производство она поступит только после проведения специальных испытаний. Сейчас на заводе ведут опытно-конструкторские работы по созданию БМП «Манул», которые учитывают требования Минобороны РФ.

«Манул» можно будет оборудовать всей существующей линейкой боевого оснащения. Также машину планируют оснастить необитаемым боевым модулем «Бумеранг» с 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и четырьмя ракетами противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Сотрудники трех предприятий, по понятным причинам пожелав сохранить инкогнито, воспринимают эти новости спокойно. «Надо — значит, надо. Мы ведь, по большому счету, на Родину работаем. Разумеется, обсуждаем в коллективе украинские события. Общее мнение — наш Президент и армия делают все правильно», - рассказал один из работников.

Персонал рад, что их заводы получили долгосрочные государственные заказы. Это гарантия стабильности финансового положения предприятий и, не скрывают люди, роста их личных зарплат.

«Однако главное — это защита России, безопасное будущее наших детей. Мы на своих рабочих местах это обеспечим. У наших военных будет самое современное и эффективное оружие в мире. Мы, уральцы, - не подведем!» - заявил нашему изданию другой работник ВПК.

Фото из открытых источников.