На базе Курганского Дома молодёжи открылся Дом «Юнармии»

Участников торжественной церемонии открытия Дома «Юнармии» приветствовал директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров: «Надеюсь, Дом «Юнармии» станет тем местом, где юнармейцы будут настоящими хозяевами, где ребята будут предлагать и воплощать в жизнь новые идеи, которые прославят движение «Юнармии» и всю Курганскую область».

На церемонии открытия присутствовали депутаты Курганской городской Думы, члены городского и областного штабов «Юнармии», руководители ветеранских организаций и юнармейцы школ города №№ 23, 40, 42 и 75.

Начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Курганской области Олег Томчаковский отметил, что в нашем регионе становится все больше юнармейцев.

Первыми участниками стартовавшего в Кургане проекта «Школа командиров юнармейских отрядов» стали лидеры действующих юнармейских отрядов средних школ. На первых занятиях ребята познакомятся с патриотическими проектами, освоят информационную, огневую, тактическую, медицинскую подготовку, научатся объединять и вести за собой единомышленников. По окончанию «Школы» молодые люди станут командирами и отправятся в свои учебные заведения, чтобы открыть юнармейские отряды в своих общеобразовательных учреждениях.

В работе Дома «Юнармии» будет задействовано шести кабинетов на базе Курганского Дома молодежи, в том числе двух учебных класса, музейная комната «Стрелковое оружие» и оружейная комната для хранения макетов оружия.

«Юнармия» – это добровольное российское детско-юношеское движение, возродившее традиции молодежных организаций. С момента своего создания в 2016 году «Юнармия» объединила более 1 миллиона детей и подростков со всей России. Каждому участнику движения открываются возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ. Вступить в «Юнармию» может любой желающий с 8 до 18 лет.

Движение «Юнармия» помогает детям и подросткам сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Движение «Юнармия» воспитывает любовь к Родине, уважение к её традициям, ценностям и символам. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.

Фото пресс-службы администрации Кургана.

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