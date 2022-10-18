На Белозерской экотропе появилось новые познавательные арт-объекты

Белозерская экотропа пополнилась новыми объектами туристической инфраструктуры.

Это два арт-объекта, позволяющих оценить размеры животных и хищных птиц, обитающих на территории Курганской области, узнать их рост, размах крыльев, сравнить их между собой, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45. Идея установки арт-объектов принадлежит эковолонтерам школьного лесничества «Боровское».

Добавился интерактивный аншлаг, который знакомит со следами обитателей заказника в натуральную величину. Появились метромеры, отображающие пройденное расстояние, с информацией, за какое время это же расстояние преодолевают обитатели заказника. Новые объекты позволили разнообразить маршрут, сделать его более интересным. Помимо этого были заменены на новые четыре существующих аншлага.

Проект обновления информационных стендов зародился в 2019 году. Он был представлен на районный конкурс «Новая волна — 2021», а также на всероссийские конкурсы: «Добро не уходит на каникулы», «Экология – дело каждого», конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Каждый раз проект становился победителем конкурсов.

Добавим, что экотропа в Белозерском заказнике была создана в 2015 году. За эти годы тропа стала местом притяжения любителей природы и местом отдыха.

Фото с сайта Молодежного портал Зауралья PROSPEKT45

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.