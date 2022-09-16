На благоустройство двух площадей в Далматове выделят 70 млн рублей

Проект по благоустройству двух площадей в городе Далматово выиграл 70 млн рублей на конкурсе «Малые города России». Как отметили в пресс-службе главы региона, особенность конкурса в том, что в нём участвуют проекты, которые поддержаны жителями.

Губернатор Вадим Шумков во время большого интервью, которое опубликовано 15 сентября в группе правительства области в соцсети «Вконтакте», отметил, что в 2020-2021 годах были проведены большие модернизационные благоустроительные работы вокруг Далматовского монастыря. Перед этим полностью реконструировали стадион. Сегодня большое внимание уделяется дорогам. Дорожная сеть в Далмотове, по словам Вадима Шумкова, в достаточно приличном состоянии, но многое ещё предстоит сделать. «Въезд в город Далмотово красивый, основные центральные дороги симпатичные», - отметил глава региона.

В этом году в городе приводят в порядок привокзальную площадь. «И у нас как раз там была проблема по наполнению этого пространства от привокзальной площади до монастыря. Там две улицы - Энгельса и Попова, которые соединяют две значимые территории, где проходят гости города и большое количество жителей. Мы выделили из областного бюджета порядка пяти миллионов рублей на лёгкое благоустройство этих небольших переходов. Но этого явно было недостаточно, потому что проект там нарисовали на сумму более 70 млн рублей. Он включает в себя и междворовые проезды, и мини-скверы, и мини-парки, и МАФы очень красивые», - пояснил глава региона.

Когда Курганская область отправляла этот проект на конкурс, было очень большое желание, чтобы он победил. Вадим Шумков подчеркнул, что для него Далматово – особая территория, и относится он к городу очень по-доброму, поскольку, ещё не проживая в Курганской области, заезжал в этот городок, в монастырь, и всегда было тяжело воспринимать, в каком состоянии находится город. «Дорог нет, дворов нет, социальные объекты разрушены, монастырь в плачевном состоянии. Вокруг ни чашку чая не выпить, не подойти никуда», - прокомментировал он.

Всё, что сейчас делается в Далматове, делается в первую очередь для его жителей. Как отметил губернатор, победа в этом конкурсе «Малые города России» и реализация проекта завершат трёхлетнюю программу благоустройства города. «И когда мы зашьём это пространство и ещё один-два года позанимаемся дорогами внутри самого Далматово, периферийными, основная-то опорная сеть в порядке, я полагаю, городок будет очень хороший», - подытожил Вадим Шумков.