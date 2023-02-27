На Бурово-Петровском мосту в Кургане начались ремонтные работы

Подрядная организация приступила работам на Бурово-Петровском мосту через реку Тобол. Капитальный ремонт позволит привести в надлежавшее состояние изношенные конструкции моста. По правой стороне, если двигаться из города, частично снято перильное ограждение. В ближайшее время на объекте начнется демонтаж тротуарных плит. Правая часть моста огорожена; для водителей и пешеходов установлены предупреждающие знаки. Левая сторона моста остаётся открытой для пешеходов. Несмотря на это, многие люди продолжают переходить мост именно по правой стороне.

«Сейчас у нас возникли трудности с движением пешеходов. Кроме того, рядом со стройплощадкой дети с дамбы катаются с горки. Родителям нужно понимать, что это опасно. У нас здесь будут работать подъёмные и отбойные механизмы, поэтому в целях безопасности нужно держаться подальше от стройплощадки, а для перехода через реку выбирать движение по левой стороне моста от города и не заходить в зону производства работ», - сказал заместитель директора подрядной организации Николай Линдт.

В ближайшие дни рабочие приступят демонтажу тротуарных плит. Ремонт Бурово-Петровского моста через реку Тобол проводится без полного закрытия движения. Сейчас для пешеходов проходной остаётся левая часть моста, если следовать из города.