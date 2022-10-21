На Центральной площади Кургана появятся новые удобные сиденья

Глава города Кургана Елена Ситникова рассказала в своем телеграм-канале об одном из элементов благоустройства Центральной площади.

«Продолжаем благоустройство нашей любимой центральной площади. В прошлые годы под елями были установлены деревянные скамейки и столики, где горожане проводили время, особенно полюбились они молодежи», - написала глава города.

В этом году принято решение установить вокруг елей бетонные полированные сиденья. «Их уже завезли на площадь. В ближайшее время установят на место», - отметила Елена Ситникова.

Напомним, что на площади ведутся и другие работы по благоустройству. На участке улицы Гоголя (от Володарского до Пролетарской) и участке улицы Ленина (от улицы Гоголя до Советской) в городе Кургане с 13 октября в плановом порядке частично отключили уличное освещение, это сделано для безопасности граждан. Причина отключения - работы по замене опор освещения. Новые опоры будут выполнены в классическом стиле и впишутся в существующий архитектурный ансамбль Центральной площади, созданный ленинградскими архитекторами.

Фото со страницы Елены Ситниковой в телеграм-канале.

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