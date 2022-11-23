На центральную площадь Кургана завезли каркас новогодней горки

На Центральную площадь Кургана завезли каркас деревянной горки. На днях приступят к его монтажу, сообщила в телеграм-канале городская администрация.

Новых украшений в этом году не будет. Создать праздничную атмосферу планируют за счёт средств благотворительности, также используют прошлогодние украшения.

Курган под Новый год начинает сиять. Даже в больших городах порой украшают не так красиво. В прошлом году были ледяные фигуры, огромная, красивая ёлка с шатром из гирлянд, здесь были сделаны тысячи фотографий.

Главной новогодней площадкой станет по традиции площадь имени Ленина. В ЦПКиО откроется Резиденция Деда Мороза, а у «Современника» разместится её филиал. Витрины магазинов, скверы, парки – всё будет украшено к самому празднику. А 29 ноября (совсем скоро) в Курган прибудет поезд Деда Мороза.

«Новый год – один из самых любимых праздников, поэтому, несмотря на отказ от приобретения новых украшений, наша первоочередная задача – подготовить Курган к достойной встрече этого замечательного торжества. Обязательно состоятся новогодние представления для детей, на протяжении зимних каникул горожан будут радовать все традиционные муниципальные праздничные площадки», – заявила глава Кургана Елена Ситникова.

Фото администрации города Кургана.