На центральных улицах Кургана в октябре высадят 100 елей и берёз

На улицах Кургана в этом году планируют высадить более 100 деревьев-крупномеров. Среди них - липы мелколистные, черемуха, ели и березы. Работы проведут в рамках осенней озеленительной кампании города.

По контракту подрядчик обязан в течение года ухаживать за высаженными деревьями - поливать, вносить удобрения, проводить аэрацию. На посадку есть гарантия. Если саженцы деревьев не приживутся, подрядчиком в рамках гарантийных обязательств будет произведена замена саженцев.

Отметим, что высадка деревьев проводится также в ходе различных акций. Например, в мае текущего года в парке Победы прошла акция, посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в ней приняли сотрудники следственного управления следственного комитета РФ по Курганской области и члены их семей. Во время акции в парке Победы было высажено 30 дубов, 35 кедров и 34 ели. Еще одна майская экологическая акция состоялась в Центральном парке культуры и отдыха Кургана. В ней приняли участие сотрудники Сбербанка и волонтеры. Они посадили на главной аллее парка 25 саженцев дубов. Акции прошли при поддержке Администрации Кургана.

Напомним, что в прошлом году в Кургане в рамках озеленительной кампании было высажено 205 деревьев-крупномеров вдоль улично-дорожной сети.

По словам Главы города Елены Ситниковой, администрация города Кургана уделяет большое значение вопросу озеленения. «Например, молодые саженцы появляются в новых благоустроенных скверах. Посадка деревьев проводится вдоль улично-дорожной сети. Также компенсационные высадки проводятся взамен сноса старых и аварийных деревьев. Причем нередко аварийными оказываются деревья, которые на первый взгляд кажутся здоровыми и крепкими, с зеленой листвой. Например, на днях сотрудниками городской Дирекции парков и скверов на набережной были высажены 10 лип взамен погибших ранее деревьев», - отметила Елена Вячеславовна.

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