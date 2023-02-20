На Чеховском мосту в Кургане разбирают перила и тротуары

На Чеховском путепроводе ведется демонтаж перильных и барьерных ограждений, а также тротуарных плит на пешеходной части. Движение грузовых автомобилей и общественного транспорта по путепроводу запрещено. Для легковых автомобилей временно действует реверсивная схема движения по одной из полос.

В ближайшее время по мере увеличения демонтажных работ движение по Чеховскому путепроводу будет полностью закрыто для всех видов транспорта. Для легкового транспорта предусмотрено несколько вариантов объезда. Для удобства горожан на основных магистральных улицах установлены информационные баннеры со схемами объезда на период закрытия Чеховского путепровода. На сайте администрации Кургана создан специальный раздел, где содержится вся информация по ремонту Чеховского путепровода, работе общественного транспорта и схемах объезда.