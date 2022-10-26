На чемпионате «Абилимпикс» честь Курганской области будут защищать швеи и флористы

Курганская область готовит команду на Национальный чемпионат по профессиональному мастерству инвалидов «Абилимпикс», который пройдёт в Москве с 28 по 31 октября. В её состав войдут семь финалистов регионального этапа.

Курганцы продемонстрируют своё мастерство в четырёх компетенциях из 40: «Швея» - Оксана Брускова, Дарья Нестерова (студенты), Яна Ляпустина (школьник); «Художественное вышивание» - Софья Берсенева (школьник), Алина Нестерова (студент); «Флористика» - Александра Елфимова (школьник); «Вязание крючком» - Ульяна Бетева (студент).

- Престиж «Абилимпикса» в Курганской области растет с каждым годом. Увеличивается не только число конкурсантов и компетенций, в которых они соревнуются, но и мастерство участников. Вот уже несколько лет подряд они демонстрируют свой профессионализм в разных направлениях чемпионата на самом высоком уровне и достойно представляют регион в финальных состязаниях. Уверена, что этот год не станет исключением. В Курганской области уделяется большое внимание качеству образования школьников и студентов с ограниченными возможностями здоровья, их социализации в обществе и дальнейшему трудоустройству, ведь главное — помочь ребятам найти себя в этой жизни и создать им необходимые условия для самореализации. Искренне желаю нашим финалистам победы! Мы в вас верим, болеем за вас, и пусть все получится, - отметила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

В этом году чемпионат проходит под девизом: «Вместе – сильнее!». Он отражает суть инклюзивного общества, где вместе справиться с возникающими трудностями легче.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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