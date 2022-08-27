На «Далуре» определяют лучших рационализаторов

На АО «Далур» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») подведены промежуточные итоги конкурса на лучшие предложения по улучшениям.

Конкурс проводится ежегодно в рамках развития «Производственной системы «Росатома» (ПСР). Предложения по улучшениям оцениваются в номинациях «Эффективность использования ресурсов», «Повышение производительности труда», «Повышение эффективности работы оборудования» и «Повышение уровня безопасности труда».

Лучшее предложение по эффективности использования ресурсов внес начальник смены участка по переработке продуктивных растворов Виктор Мехонцев. Он разработал и установил тройник на воздухопровод для разделения потоков воздуха, что позволило одновременно использовать несколько пневматических инструментов.

Электромонтеры участка энергоснабжения Михаил Ильиных и Федор Юрин изготовили щит управления водяным насосом в цехе по производству скандия. Это повысило электробезопасность и обеспечило бесперебойную работу оборудования.

Оператор Хохловского месторождения Игорь Криволапов лидирует в номинации «Повышение уровня безопасности труда». Он предложил изготовить защитные чехлы на торцах металлоконструкций.

- Число участников конкурса ежегодно растет. Это свидетельствует о том, что работники предприятия видят реальную пользу от внедрения улучшений, - отметил первый заместитель генерального директора - директор по производству АО «Далур» Камол Кадыров.

В 2022 год в АО «Далур» также будут подведены итоги конкурса «Лучшее подразделение по системе 5С», сообщает пресс-служба АО «Атомредметзолото».

Фото Николая Пушилина и пресс-службы АО «Атомредметзолото».