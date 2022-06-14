На День России в Курганской области пройдет фестиваль «Русское поле»

В предстоящее воскресенье, 12 июня, по всей стране будет отмечаться День России. С программой празднования на территории Курганской области посетителей группы регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте» сегодня ознакомила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

- В этот же день, 12 июня, отмечается православный праздник Пресвятой Троицы. В связи с этим в Курганской области принято решение провести Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Такое масштабное мероприятие запланировано в нашем регионе впервые. Оно начнется на Троицкой площади Кургана в 11:30 и продлится до 22:00, - сообщила Лариса Ивановна.

Помимо Троицкой площади концертные площадки расположатся в ЦПКиО, городском саду, Заозерном жилом массиве и во всех муниципальных образованиях. Будут работать Дома культуры, пройдут ярмарки и церковные службы.

На празднике выступят местные творческие коллективы и приезжие артисты. Организаторы предусмотрели также спортивные состязания, гастрономический фестиваль «Русский пир» и 11 интерактивных площадок, где будут представлены все народности и национальности, проживающие на территории Курганской области.

- А самым ярким моментом праздника станет выступление Кубанского казачьего хора, которое начнется на Троицкой площади Кургана в 20:00. Я думаю, жители и гости города получат от него незабываемое впечатление, - выразила уверенность заместитель губернатора по социальной политике.

Николай Волков.