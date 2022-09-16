На День тружеников села в Курган привезут родственников парней, участвующих в спецоперации

На концерт в честь тружеников села, который состоится в Кургане в субботу, 17 сентября, пригласят родственников парней, которые сейчас решают боевые задачи. Такое поручение главам муниципалитетов дал губернатор Вадим Шумков.

«Учитывая то, что сейчас наши парни принимают участие в тяжёлых боевых действиях, нами рекомендовано при проведении ярмарки и иных сопровождающих мероприятий организаторам обойтись без кричащих рекламных акций и салютов-фейерверков, а исполнителям концертной программы использовать патриотический репертуар», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

Напомним, что программа на эту субботу разработана насыщенная. Праздник стартует в 12 часов. Выступят местные творческие коллективы, оркестр «Урал-Бэнд» и группа «Пелагея». Труженики села получат награды от полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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