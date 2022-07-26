На «Дне Уральского поля-2022» пройдет перезагрузка рынка сельхозтехники

4 августа в селе Введенском Курганской области пройдёт восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022». Это ежегодное, знаковое для агропромышленного комплекса событие. Проходит в регионах УрФО с 2015 года, при поддержке полномочного представителя Президента РФ. В работе участвуют руководители аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители из всех регионов округа.

В этом году на выставке представят современную сельскохозяйственную технику и технологии, которые применяются в уральских регионах. Презентуют инновации аграрной науки, агробизнеса, сельхозмашиностроения, агротуризма, в том числе в части импортозамещения.

Учёные и производственники расскажут о развитии промышленного семеноводства, о возделывании перспективных сортов сельхозкультур, об экономическом и экологическом аспектах применения удобрений и средств агрохимии в Уральском федеральном округе.

«Это мероприятие вызывает живой интерес тех, кто связан с земледелием. Подобный формат – это шанс познакомиться с передовыми достижениями аграрного дела, современной техникой, селекционными сортами и эффективными средствами защиты растений. Внедрение новых технологий, обновление парка техники, использование современных средств химизации - важные и актуальные вопросы, которые в том числе обсуждаются и решаются благодаря проведению «Дня Уральского поля» - рассказал директор областного департамента АПК Павел Кощеев.

Выставка-форум в этом году будет ещё и зрелищной: запланированы соревнования по силовому экстриму «Богатырь «Уральского поля-2022» среди сельских жителей. Участникам предстоит переворачивать покрышки весом 300 кг, переносить «чемоданы» по 100 кг и поднимать трактор «Уралец».

По информации полпредства УрФО.

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