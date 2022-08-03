На «Дне Уральского поля» покажут «умную» сельхозтехнику

Восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022» состоится 4 августа в Кетовском районе Курганской области около с. Введенское на полях КФХ Александра Невзорова.

В этом году сельхозтоваропроизводители Уральского федерального округа и поставщики сельхозтехники с ждут перезагрузки делового общения «вживую» и показов в работе новинок сельхозтехники и оборудования на открытых площадках и в полевых условиях. На выставке будут представлены новые решения и намерения поставщиков в изменившейся ситуации, когда перестраиваются логистические и финансовые цепочки, перепрофилируются уже известные компании, реагируя на требования аграрного производства. Ведь ежегодно на рынке России появляются совершенно новые марки и производители.

На демо-площадках выставки покажут новую технику, как модернизированную, все более «умнеющую», так и совершенно новые марки. Посетители смогут оценить инновационные технологии и решения для разных направлений аграрного производства. Проявят свою активность и агрохимические компании и производители удобрений, в том числе, биологических и органических.

В рамках деловой программы состоится форум «Зерно России через призму международной обстановки», на котором обсудят вопросы конкурентоспособности и логистики российского зерна на мировом и внутреннем рынке, внедрение искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения, и участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.

Тематические демо-площадки выставки «День Уральского поля-2022»:

- Техника и технологии для введения в оборот неиспользуемых сельхозземель;

- Строительство и реконструкция производственных помещений для АПК;

- Организация агротуризма на базе действующего сельхозпредприятия;

- Инновации в растениеводстве: семена, сельхозкультуры, СЗР, удобрения;

- «Умная» техника и технологии для ведения эффективного сельхозпроизводства;

- Техника и оборудование для обработки, транспортировки и хранения зерна;

- Современные решения для прибыльного животноводческого бизнеса.

В рамках выставки «День Уральского поля-2022» также состоятся зрелищные соревнования по силовому экстриму и много призов и подарков от компаний-участников мероприятия.

Сайт выставки.

Фото с сайта агромедиахолдинга "Светоч"

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