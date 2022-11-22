На дорогах Кургана устанавливают новые светофоры

Ежедневно в Кургане ремонтируется проезжая часть и тротуары. Вместе с этим работники устанавливают современные светофоры и другие технические средства.

Так, на пересечениях улиц Куйбышева и Савельева, Куйбышева и Кравченко, Гоголя и Ленина, Гоголя и Савельева, Бурова-Петрова и Некрасова вместо старых ламповых светофоров установили новые светодиодные. Также там установлены дублёры сигналов светофора, чтобы автомобилисты видели сигналы с большого расстояния и любой полосы движения, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

Вероятность ДТП при использовании дублёров сигналов светофора снижается – дублёры работают синхронно с основным сигналом светофора, расположены и горизонтально, и вертикально на стойках и опорах.

Для большей безопасности пешеходные переходы в районе дома № 107 по улице Гоголя, в районе дома № 26 по улице Ленина и в районе пересечения улиц Бурова-Петрова и Чернореченская оборудованы звуковым сигналом.

Вернулись и искусственные дорожные неровности по улице Максима Горького, которые ранее были ликвидированы из-за масштабного ремонта тепловых сетей. Так, от улицы Комсомольская до улицы Володарского теперь снова есть «лежачие полицейские».

Напомним, их устанавливают для снижения скорости транспортных средств до безопасного уровня и обеспечения безопасности пешеходов.

Фото пресс-службы администрации Кургана.