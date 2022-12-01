На дорогах Курганской области устроят сплошной контроль за грузовиками

С 6 по 8 декабря 2022 года, в Кургане и Курганской области пройдет профилактическая операция «Грузовик», направленная на контроль за соблюдением водителями грузового транспорта норм законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения, в ходе которого будет осуществляться сплошной контроль за грузовым транспортом.

«На дорогах Кургана пройдут мероприятия, направленные на контроль за соблюдением водителями грузового транспорта норм действующего законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения», - сообщает ОГИБДД УМВД РФ по Курганской области.

По данным регионального управления ГИБДДД, за 10 месяцев 2022 года дорогах Курганской области зарегистрировано 52 ДТП, произошедших по вине водителей грузовиков, при которых 13 человек погибли и 65 получили ранения различной степени тяжести.

При оформлении дорожно-транспортных происшествий у водителей грузового транспорта выявляется, как правило, ряд сопутствующих нарушений в области безопасности дорожного движения. Таких как: нарушение водителями режима труда и отдыха, технические неисправности, что несет прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, а управление многотонным автомобилем сказывается на тяжести последствий от таких ДТП.

Фото Николая Пушилина.

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