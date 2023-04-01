На дороги курганского округа выделят почти полмиллиарда рублей

На модернизацию дорожной сети Звериноголовского округа в 2023 году направят более 433 миллионов рублей. Эти средства пойдут на приведение в порядок более 31 километра региональных, межмуниципальных и внутримуниципальных дорог. В частности:

- завершат ремонт участка региональной трассы длиной чуть более 13 км от села Звериноголовского до государственной границы с Республикой Казахстан;

- выполнят ремонт дороги, ведущей к озеру Горькое. Участок протяженностью 3,3 км проходит по селу Звериноголовскому транзитом;

- сделают щебенение грунтовой дороги, соединяющей санаторий «Сосновая роща» с селом Прорывное.

В селе Звериноголовском обновят дорожное асфальтовое покрытие, установят освещение и обустроят тротуарную часть на улицах Рабочая, Энергетиков и 25 революционеров. А на улицах Чапаева и Свободы грунтовое покрытие проезжей части укрепят щебеночно-песчаной смесью.

Напоминаем, за последние 4 года по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе отремонтировано и построено более 1600 км дорог. В планах 2023 года привести в порядок еще 330 км, сообщает пресс-служба главы региона.