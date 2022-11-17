На федеральной автотрассе «Иртыш» поставили светофор

На федеральной трассе, проходящей по территории Кургана, появился светофор, который облегчит жизнь автолюбителям. Ранее Управление ГИБДД УМВД России по Курганской области провело анализ состояния аварийности на автомобильных дорогах региона. Согласно проведённому топографическому анализу, на территории Кургана, где находится поворот на микрорайон Глинки, был выявлен аварийно-опасный участок на 276 км автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.

По данным региональной автоинспекции, в текущем году на данном перекрестке произошло 4 ДТП в результате которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

«Управление ГИБДД и владелец автомобильной дороги - ФКУ Упрдор «Южный Урал» приняли своевременные меры по устранению очага аварийности, путем обустройства перекрестка светофорным объектом. В настоящее время светофор введен в эксплуатацию и работает в стационарном режиме», - сообщает управление ГИБДД УМВД по Курганской области.