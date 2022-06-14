На фестивале «Русское поле» в Кургане пройдет шеф-баттл

Посетителей II Фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который пройдет 12 июня в городе Кургане на Троицкой площади (у областной филармонии), ждут различные розыгрыши и приятные сюрпризы. Об этом «Новому миру» рассказал заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных.

- Помимо этого гостей праздника ожидают интересные мастер-классы. В частности, будет проводиться так называемый шеф-баттл, в ходе которого в своих умениях будут состязаться ведущие шеф-повара города Кургана, - указал собеседник нашего издания.

Иван Смирных добавил, что Гастрономический фестиваль, который пройдет в рамках II Фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», начнется 12 июня в 11 часов на Троицкой площади. Вход на мероприятие, разумеется, бесплатный.

Как ранее сообщало наше издание, на фестивале будет действовать множество праздничных площадок. Чтобы обойти все, курганцам и гостям города потребуется немалое количество времени. Поэтому организаторы фестиваля продумали вопрос общественного питания – будет действовать летнее кафе, вестись торговля фермерской продукцией. Цены обещают доступные.

Николай Волков.

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