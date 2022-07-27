На форуме «Утро» свои проекты представят команды ДНР и ЛНР

В екатеринбургском пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению молодежного форума «Утро». В ходе на нее заместитель полреда президента в УрФО Борис Кириллов и директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры Елена Шумакова рассказали о форуме и ответили на вопросы окружных СМИ.

«Главное молодежное событие года для УрФО случится уже на следующей неделе в Югре, и это не случайно. В нынешнем году тема форума — это развитие некоммерческих организаций, в первую очередь УрФО. А Югра является одним из лидеров, по рейтингу Минэкономразвития России по поддержке социально-ориентированных НКО. Поэтому полпред президента Владимир Якушев поддержал решение губернатора Югры Натальи Комаровой, за что мы искренне благодарны региону», - отметил Борис Кириллов.

Заместитель полпреда подчеркнул, что главная задача организаторов — обеспечить для молодых людей движение вперед, развитие их творческого потенциала, их достойное место в жизни при планировании своего будущего.

«В рамках окружных форумов мы встречаемся, обсуждаем, рассматриваем самые интересные проекты, многие из которых затем получают президентские гранты, что способствует развитию инициативы среди молодых людей и тому интересу среди молодого сообщества не только УрФО, но и за его пределами. В этом году заявок на форум поступило более полутора тысяч из 60 регионов РФ, по итогам конкурса были отобраны 500 участников из 48 регионов», - рассказал Борис Кириллов.

Также он рассказал, что особой гордостью организаторов является то, что на форуме будет представлена команда из 61 представителя Донецкой и Луганской народных республик, так как регионы УрФО взяли шефство на рядом территорий.

«Каждый из молодых людей, кто защитит свои проекты на форуме будут в дальнейшем сопровождаться органами власти, местного самоуправления и аппаратом полпреда», - подчеркнул Борис Кириллов.

О насыщенной и яркой программе форума рассказала Елена Шумакова. Читайте об этом в следующих информационных материалах на сайтах nm45.ru и zauralonline.ru.

Василий Малухин.

Фото автора.

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