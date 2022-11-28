На главной площади Кургана откроется новогодняя ярмарка

В городе уже начались приготовления к празднованию Нового Года. А что может поднять новогоднее настроение или создать его? Конечно, новогодняя ярмарка. На центральной площади через 3 недели откроется выставка-продажа, организованная городским департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли, сообщили в мэрии города.

Новые ярмарочные домики уже привезены из города Электросталь Московской области. Основные работы выполнены, подрядчик начал обустраивать всё внутри. В начале декабря домики уже украсят новогодним декором. Уже 15 декабря начнёт работу новогодняя выставка-продажа.

Помимо этого, после 10 декабря на площади появятся торговые прилавки для производителей мясной продукции, мёда, сувениров и подарков ручной работы, изделий народно-художественных промыслов и ремёсел.

Курганцев приглашают принять участие в праздничной торговле предпринимателей, представителей личных подсобных хозяйств и фермеров, граждан, занимающихся пчеловодством и народно-художественными промыслами и ремеслами.