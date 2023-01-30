На Голубых озёрах в Крещение окунулись около 8 тысяч курганцев

Официальным местом, где курганцы могут окунуться в купели и отпраздновать Крещение, в этом году стали Голубые озёра. Здесь подготовили 3 купели и полностью обеспечили безопасность. Дежурят спасатели, правоохранители и скорая.

«Логистика организована очень хорошо, палатки стоят тёплые. И к этому моменту (к 12 часам дня – прим. редактора) окунулось около тысячи человек. Ожидаем, что будет около 8 тысяч. Окунания будут до 10 вечера. А мы установили купели и сразу же окунулись, пока не было большого количества людей, спокойно. Для моржей окунание в ледяную воду - еженедельная процедура,. Для нас это светлый праздник, праздник дружбы, света, вежливости, наверное, даже благодати», - рассказала руководитель клуба «Зауральские моржи -45 градусов» Алла Сагоякова.

В 10 утра по церковной традиции освятили воду.

На Голубые озера машины курганцев движутся нескончаемой вереницей. По словам организаторов, количество желающих окунуться год от года увеличивается.

«Начал я купаться 5 лет назад. Во-первых, потому что я верю, крещёный. И это придаёт здоровья, крепости духа. Стараюсь, если получается, купаться каждый год», - поделился Алексей Бурцев.

Наталья Лаврентьева окунается во второй раз и собирается продолжать: «Я не каждый год окунаюсь, но раз в 3 года стабильно. Сначала вода холодная, а теперь очень «кайфово». Ощущения очень приятные после купания».

В 10 вечера сходни будут разобраны, а купели заморожены.

Добавим, что Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области провёл отбор проб воды в 35 планируемых местах проведения организованного купания людей в 22 муниципальных образованиях. Качество воды на всех площадках по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН.

Василий Малухин. Фото автора.

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