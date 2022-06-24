На капремонт шадринского моста через реку Исеть выделили 81 млн рублей

Благодаря ответственному отношению со стороны подрядчика и бдительному общественному контролю жителя города Шадринска в этом году получат качественно отремонтированный мост через реку Исеть по улице Володарского. Такую уверенность высказал эксперт, член Регионального штаба Общероссийского народного фронта в Курганской области Владимир Иванов во время посещения объекта.

- По сравнению с концом 2010-х годов в Шадринске сделан большой шаг вперед в плане контроля за расходованием бюджетных средств при реализации нацпроектов. Тогда у местных общественников возникали серьезные нарекания к администрации города, которая выступала в роли заказчика ремонта и строительства различных объектов. Сейчас, и это сразу видно, мэрия серьезно перестроила свою работу, - вынес оценку эксперт.

По словам Владимира Иванова, шадринские власти привлекли на ремонт мостов и путепровода серьезную организацию – АО «Варгашинское ДРСП». Предприятие известно всей Курганской области обладает хорошим авторитетом, поскольку всегда делает свою работу качественно.

- А то незначительное отставание от графика, которое на данный момент имеется, надеюсь, будет уже в ближайшее время ликвидировано. Бдительные шадринские общественники за этим проследят, - выразил уверенность член Регионального штаба ОНФ.

Добавим, что капитальный ремонт моста через реку Исеть по ул. Володарского был начат в этом году. Он осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из бюджета Курганской области на объект выделен 81 млн рублей. Генеральному подрядчику предстоит полностью заменить дорожное полотно, отремонтировать походы к мосту и тротуары.

Срок окончания работ – до 1 ноября текущего года.

Николай Волков.

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