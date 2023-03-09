На колокольню Троицкого собора в Кургане установили купол

В Кургане 9 марта на колокольню, построенную возле Троицкого собора, был водружён купол, сообщает пресс-служба епархии.

Сам собор был возведён на набережной реки Тобол возле Курганской областной филармонии и освящен в ноябре 2021 года. Вскоре было начато строительство отдельно стоящего здания колокольни.

В декабре 2022 года митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершил чин освящения колоколов, и самые большие из них – весом 300, 800 и 2000 кг – были помещены на первом ярусе колокольни.

За два первых месяца текущего года был изготовлен позолоченный купол, и теперь колокольня собора имеет почти законченный вид.

Ктитор строительства собора сенатор Сергей Муратов ранее рассказал, что по высоте (28 метров) и по внешнему виду колокольня повторяет форму собора и что на ней позже будут изготовлены красивые мозаичные иконы.

Двенадцать колоколов для соборной колокольни отлиты на предприятии «Лит Арт» в подмосковном городе Жуковском по уникальным технологиям XVII века.

Совсем скоро Троицкий собор обретёт свой голос.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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