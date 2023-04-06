На конкурс «Лидеры России» поступило более 17 тысяч заявок

Новый V сезон кадрового конкурса «Лидеры России» набирает обороты – только в первые сутки было подано более 17 тысяч заявок.

К участию приглашаются руководителей предприятий, организаций и бизнеса в возрасте до 55 лет и с управленческим опытом более 2 лет. Прием заявок завершится 14 мая. Участие в конкурсе бесплатное.

Важно, что уже на этапе регистрации каждый конкурсант может получить персональные рекомендации по совершенствованию своего стиля управления. Чем больше этапов конкурса пройдет участник, тем более полные и подробные отчеты с анализом его навыков он получит.

В пресс-службе главы региона уточнили: в числе главных призов пятого конкурса — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

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