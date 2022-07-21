На Крестовско-Ивановскую ярмарку в Шадринском районе могут приехать около 200 предпринимателей

В субботу, 23 июля в Курганской области впервые за три года пройдет Крестовско-Ивановская ярмарку, на которую могут приехать предприниматели из Курганской области и соседних Тюменской, Свердловской, Челябинской областей.

На ярмарке будут работать торговцы хлебобулочными изделиями, сырами, колбасами, маслами, мясной, рыбной и молочной продукцией, грибами, квасом, медом и другими натуральными сладостями и ремесленными изделиями.

Также на мероприятии будет работать «живая ярмарка», где будут представлены сельхозживотные: коровы, свиньи, куры и лошади различных пород.

На Крестовско-Ивановской ярмарке выступят солист театра «Санкт-Петербург опера» Ярамир Низамутдинов, цыганский ансамбль «Ягори» из Екатеринбурга, ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» из Перми и ансамбль «Цветень» из Кургана.

В ходе ярмарке будут работать игровые и спортивные площадки. Гостей ждет турнир косарей, дефиле народных костюмов и народные забавы.

Предполагается, что на площадке у сельского музея откроют новый арт-объект.

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