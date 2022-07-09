На Курганмаш заводе занятия в Школе мастеров начнутся осенью

В мае в ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) открылась Школа мастеров для руководителей среднего звена предприятия, которая призвана помочь молодым сотрудникам совершенствовать свои навыки и методы работы.

Первая группа мастеров из 24 человек в возрасте до 35 лет и со стажем работы от полугода до нескольких лет уже прошла обучение в Курганском промышленном техникуме (КПТ) по программе «Организационное и управленческое обеспечение машиностроительного производства». За парты сели мастера, старшие мастера и начальники производственных участков механосборочного и прессово-сборочного заводов, опытного и сборочно-сдаточного производств, цеха гальванических покрытий.

Илья Крайнянский трудится на предприятии шестой год, из них три – старшим мастером термического участка завода сварных конструкций. Имеет средне-техническое образование. Знания, которые удалось почерпнуть в КПТ, считает полезными. Они существенно расширяют кругозор.

- Как правило, мы видим только свой конкретный участок работы, знаем его досконально, а по другим направлениям информации мало. Мне, например, было интересно узнать, как проходят процессы сборки и испытания изделий, - поделился Илья.

Мастера механосборочного завода Алену Корх, которая на заводе работает меньше года, прослушанный курс утвердил в желании продолжить обучение, поступив в вуз на техническую специальность.

Начальник участка Антон Плотников отметил качество курса, который не замыкался чтением лекций, кстати, интересных, насыщенных примерами и фактами. Понравился показ научных фильмов и роликов.

На вручении дипломов об окончании курса КПТ директор по производству ПАО «Курганмашзавод» Кирилл Репин поблагодарил мастеров:

- На контрольном тестировании вы показали высокий уровень знаний. Это говорит о том, что у нас подобрался надежный управленческий костяк. Многих из вас знаю лично, видел в работе. Желаю вам дальнейших успехов и, конечно, карьерного роста.

Школа мастеров Курганмашзавода ведет набор очередной группы линейных руководителей из цехов и производств. Занятия начнутся осенью.

По информации пресс-службы Курганмашзавода.

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