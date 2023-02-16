На Курганмашзаводе стартовала акция "Приведи друга"

За каждого нового приведенного работника КМЗ заплатит заводчанам вознаграждение 5000 рублей. Сообщается на официальной странице предпритяия в социальной сети «В Контакте». Участники программы до 31 мая могут заполнить анкеты с краткой характеристикой кандидата и предоставить ее начальнику отдела кадрового делопроизводства. Количество привлекаемых работников по 22 рабочим специальностям не ограничено. Среди востребованных профессий: гальваник, кузнец-штамповщик, машинист крана, сверловщик, слесарь-инструментальщик, термист, токарь, штамповщики, фрезеровщики , электросварщики. Вознаграждение за каждого вновь привлеченного работника обещают выплатить только за указанные специальности.