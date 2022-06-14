На «Курганприборе» одни из лучших социальных условий в регионе

Журналисты Курганской области познакомились с новым производством на предприятии «Курганприбор». Удалось пообщаться с управляющей делами и председателем профсоюза Натальей Лысенковой.

Она начала с истории предприятия. «История наша начинается с 1942 года, предприятие эвакуировали из центра страны в жуткие морозы. Цеха были размещены на территории бывших зерноскладов. И выпуск первой продукции начинался под снегом. Потом мы пережили большую историю, как и все остальные. Мы прошли годы расцвета, наш механический завод блистал не только по области, но и по всей стране. Затем он получил статус приборостроительного, возглавил его Евгений Васильевич Таранов», - рассказала Наталья Лысенкова, которая работает на заводе уже 51 год.

В 1973 году на базе двух предприятий появилось одно из первых государственных производственных объединений в Советском Союзе - «Курганприбор».

«К нам приезжали из области, из всего Союза и даже из-за рубежа. И все поражались нашей «социалке», она была просто неотразимой. У нас на заводе было абсолютно все: поликлиника с шикарными специалистами, парикмахерские, всевозможные кассы. То есть, например, женщины в обед могли получить все услуги, не бегая куда-то после работы. У нас даже образовалась детская комната, чтобы дети, высаженные в детских садах на лето домой, в соответствии со всеми СНИПами и стандартами детского сада, находились во время рабочих смен родителей», - вспоминает председатель профсоюза.

Наталья Лысенкова рассказала о тяжелых годах в жизни предприятия и возрождении:

«С того времени мы пережили банкротство, полнейшую разруху. Когда к нам пришел управляющим Сергей Муратов, мы решили, что управляющий назначен, чтобы все окончательно разрушить, а нас разогнать. Мы передали всю «социалку» - семь микрорайонов, девять детских садов и другое — муниципалитету. А после этого он нас собрал и сказал: «А теперь будем возрождать завод». И мы все ахнули. И сегодня мы вновь ведущий завод. Он поставил цель — ракетостроение, и сейчас мы делаем части для ракет. Мы входим в тройку предприятий по области и по зарплате, и по социальным условиям. Сейчас прилагается очень много усилий, чтобы обновить производственные цеха. Старые цеха реконструируются по новым технологиям, превращаются «в конфетку». И вся« социалка» вновь направлена в первую очередь на то, чтобы человеку было комфортно работать, чтобы был стимул. И он есть. Тот, кто пришел на завод работать — зарабатывает не меньше 50 тысяч».

Несмотря на значимые успехи, предприятие по-прежнему нуждается в профессионалах своего дела. Но и здесь происходят существенные сдвиги в лучшую сторону.

«Да, специалистов нам по-прежнему не хватает, но теперь мы стараемся растить сами. Для этого у нас существует отдел обучения, то есть, мы обучаем на местах. Кроме того, привлекаем специалистов, оплачиваем стипендию студентам до 15 тысяч, и не только курганским. Например, специалистов ракетостроения дает только Челябинский университет. 30 июня к нам на практику приедут четыре девочки из Самары. Так специалист, который проходил у нас практику из Челябинского госуниверситета, сейчас работает здесь главным конструктором. Мы сразу их обустраиваем, предоставляем жилье. И сегодня у них есть уверенность в завтрашнем дне», - поделилась Наталья Лысенкова.

Сотрудники предприятия гордятся своим руководителем, отметила председатель профсоюза. «Мы не знаем, откуда у Сергея Николаевича берется столько энергии — и храмы строить, и заниматься благотворительностью, и поднимать разрушенные и брошенные предприятия, такие как «Дормаш», Арматурный завод, Электро-механический. Кроме того, создаются новые предприятия, например, «СКТБ», возрождается предприятие на ЖБИ. Это человек, который создает производства и дает людям работу. Что может быть главнее в нашей Курганской области? И это все стабильно и надежно. Самое главное, у нас снова работает молодежь. Средний возраст на предприятии 42-43 года. А когда начинали возрождение — это был возраст 58-64 лет. За 20 лет — просто фантастический результат!» - добавила Наталья Лысенкова.

В качестве существенных плюсов она также отметила наличие на всех площадках предприятия автостоянок и лицензированных здравпунктов.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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