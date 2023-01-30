На курганских трассах укладывают асфальт по новым технологиям

Щебеночно-мастичный асфальтобетон в качестве верхнего слоя в комплексе с асфальтобетоном различных модификаций для выравнивающего слоя имеют высокую износостойкость, а также длительный срок эксплуатации и низкий показатель шума при движении транспорта. Покрытие сохраняет стабильность при механических воздействиях и отличается повышенным коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги.

На участке капитального ремонта трассы Курган – Половинное – Воскресенское – граница Казахстана применена технология холодной регенерации асфальтобетонных покрытий, при которой один из слоев дорожной одежды формируется из переработанного асфальтобетона с добавлением цемента, благодаря этому увеличивается срок службы верхних слоев и нормативная нагрузка.

Горизонтальная разметка уже на дорогах не первый год наносится холодным пластиком либо термопластиком, который более заметен на дороге и сохраняется на покрытии гораздо дольше краски. Для разделительной линии применяется пластик желтого цвета. По опросам, которые проводит ГИБДД, автолюбители положительно отзываются о новшествах в работе дорожников.

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