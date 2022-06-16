На курганских уникальных вездеходах можно уехать хоть на край света

Одной из точек журналистского пресс-тура по успешным предприятиям Кургана стало уникальное предприятие «Вездеходы «Бурлак». Размер этого снегоболотохода таков, что все представители СМИ, изъявившие желание запечатлеть себя на его фоне, оказались не выше всего лишь одного его колеса.

Пишущую и снимающую делегацию познакомил с производством мастер сборочно-сварочного производства, который занимается на производстве непосредственно испытанием вездеходов на испытательном полигоне, Артем Петров: «Здесь собирают снегоболотоходы на шинах низкого давления по колесной формуле 6 на 6.Это значит, что снегоболотоход во время движения использует все 6 ведущих колес. Но для экономии топлива можно включить привод 4 на 6, в зависимости от условий. Шины низкого давления позволяют использовать вездеход как на твердых, так и на слабонесущих грунтах, так как давление составляет примерно вес одного человека на почву».

Такие снегоболотоходы используются в условиях крайнего Севера, на Дальнем Востоке,в Арктике, Антарктике, то есть за полярным кругом. Сфера применения данного снегоболотохода — это нефтегазовая отрасль, лесное хозяйство, сфера МЧС и различных спасательных служб.

«У нас производится модификация машин пассажирской, грузопассажирской, геологоразведческой направленности с бурильной установкой и краноманипуляторная модификация. По желанию заказчика машина оснащается прицепом , также различных модификаций от 7 до 10 метров, также на шинах низкого давления.

Текущая мощность производства составляет 3-4 снегоболотохода в месяц, на предприятии трудится более 100 человек. Наше Автотранспортное предприятие является предприятием полного цикла сборки. То есть, здесь мы полностью собираем все узлы и агрегаты на раму, которая производится силами нашего производства, также как и автоэлектрика, от разработки до установки. Вся отделка, включая пластиковую, также производится здесь, от сырья до готового изделия», - рассказал мастер.

«Бурлак» - это вездеход отечественного производства, он на 90% состоит из российских комплектующих. Сейчас на предприятии ведется разработка новой агрегатной системы от российских производителей двигателей.

Машина спроектирована в 2016 году для длительных автономных экспедиций в Арктику. Её различные модификации, собранные в рамках опытного производства, работают сегодня в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях. Семь вездеходов задействованы в работах по строительству новой антарктической станции «Восток» на Южном полюсе.

«Мы заявляем работоспособность машины от минус 60 до плюс 40 градусов эксплуатации нашего вездехода. Сейчас мы ориентированы на Север, фактическая зарегистрированная температура — минус 47 на учениях машины МЧС Якутии. В условиях Сахары мы его еще не эксплуатировали, но хотелось бы попробовать такие испытания. Сейчас ведется разработка и «южной» модификации», - уточнил экскурсовод.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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