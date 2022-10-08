На Курганском ипподроме летний беговой сезон закроют в ближайшую субботу

В субботу, 8 октября, на Курганском ипподроме в день закрытия летнего бегового сезона состоится XIY чемпионат России среди женщин - наездниц памяти Марии Бурдовой.

Чемпионат памяти Марии Бурдовой проводится на Курганском ипподроме по инициативе и при поддержке Ассоциации «Содружество рысистого коневодства России» с 2009 года. В нём принимали участие представительницы Курганской, Московской, Омской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской, Челябинской, Ульяновской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского и Пермского края, республики Башкортостан. Наибольшее количество побед в нем одержали наездницы Курганского ипподрома. Дважды его победительницей становилась Ольга Аристова.

Мария Александровна Бурдова работала наездником на Центральном Московском ипподроме в период с 1956 по 1972 годы. В 1964 году она выиграла Большой Всесоюзный приз (Дерби) на жеребце Ковыль. Особый успех ей принёс американский рысак Эйпекс Ганновер, на котором она трижды выиграла приз Мира и с успехом стартовала в Швеции, Дании, Норвегии, США.

Бурдова отлично выступала в скачках и бегах рысью под седлом. Во Франции было запрещено стартовать на бегах женщинам до 80-х годов, но для Марии Бурдовой был организован матч со знаменитым Мишель-Марселем Гужоном рысью под седлом, который она выиграла красивым финишем. Она была единственной наездницей, стартовавшей в Элитплопп (Швеция), попавшей в финал и занявшей платное место. В честь неё названа одна из рысистых кобыл, с успехом выступавшая в Швеции. Это одна из традиций шведского коннозаводства – называть лошадей в честь знаменитостей.

В рысистом мире немного женщин, выступавших в традиционных и международных призах, но в настоящее время проводятся чемпионаты наездниц. В Европе ведётся специальная статистика по лучшим наездницам. Первой среди женщин-наездниц России, вышедшей на международную арену, была уроженка города Кургана, выпускница Хреновской школы наездников – Мария Александровна Бурдова.

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