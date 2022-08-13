В субботу, 13 августа, на Курганском ипподроме разыграют Кубок губернатора Курганской области по рысистым бегам лошадей орловской породы. Старт в 11:30 часов. Победителю вручат деньги.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Курганской области, администрации города Кургана и Совета коневладельцев Курганской области.

На большой спортивный праздник съедутся представители Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей и Республики Башкортостан. Всего 31 наездник. 9 из них – признанные мастера конного спорта.

Кроме Кубка губернатора, участники соревнований разыграют «Мемориал графа А.Г. Орлова», «Кубок Главы города Кургана», приз «Барса», приз «Ковбоя», приз «В честь коневладельцев Курганской области», приз «В честь наездников Курганской области». Участие в забегах примут 54 лошади.

Также зрителей ждут: конкур – соревнования лошадей по преодолению препятствий, интересная концертная программа, конкурс дамских шляпок, розыгрыш ценных призов для зрителей и катание на лошадях. Вход на все мероприятия праздника свободный.

Фото предоставлено Курганским ипподромом

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