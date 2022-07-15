На курганском пляже установят мангальную зону и площадку для лазертага

На территории Голубых озёр реализуют инвестиционный проект.

Заместитель директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Ольга Волкова отметила, что важно разнообразить отдых горожан: «Мы предоставили часть земельного участка ООО «Фрегат» для размещения нестационарных объектов, необходимых для обслуживания зоны отдыха. Это, в том числе, объекты для проката инвентаря, теневые навесы, павильоны, киоски. Подчеркну, это некапитальные нестационарные сооружения. Строительство капитальных объектов на территории Голубых озёр запрещено, поскольку это территория городских лесов. Разрешение на использование части земельного участка выдано ООО «Фрегат» на пять лет на основании постановления администрации города Кургана».

На базе отдыха «Солнечный остров» инвестор планирует разместить автостоянку, игровую площадку для лазертага и пейнтбола, пункт проката, лодочную станцию, беседки, глэмпинг (разновидность кемпинга, объединяющую комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе), домики для проживания, троллей (горизонтальную переправу) на другой берег, безопасную мангальную зону, горку, действующую зимой и летом, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас инвестор занимается расчисткой территории, и, в соответствии с проектом, размещает на территории острова объекты инфраструктуры – (гостевые домики с персональными спусками к пляжу, мангальными зонами, беседками), биотуалеты, душевые кабины, площадки для кемпинга. Оплата будет взиматься с посетителей базы отдыха для возмещения расходов по содержанию и обслуживанию территории.

Фото с сайта администрации города Кургана.