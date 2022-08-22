На курганском поле работает комбайн, способный собрать 7 тонн картофеля за пять минут

«По информации коллег, курганский агрохолдинг Немировых единственное в стране хозяйство, где одновременно работает два сложных самоходных комбайна именно такой комплектации, осуществляющих уборку урожая. За 5 минут такой комбайн собирает 7 тонн картофеля. Сейчас техника адаптируется к местности на уборочной кампании этого года. Можем, когда захотим)», - написал глава региона Вадим Шумков.

По словам хозяина ЗАО «Картофель» Вячеслава Немирова, собирать новый урожай с полей помогают два «умных» картофелеуборочных беспилотных комбайна, аналогов которым, нет в России.

Мощность одного нового комбайна способна заменить четыре прицепных комбайна.

Во время уборки комбайнер безусловно находится в кабине агрегата, однако не принимает участия в контроле за движением техники. Умная» машина двигается сама по заранее намеченному маршруту, а механизатор же благодаря этому может сосредоточен на управлении множеством технологических параметров.

Качество уборки повышается за счет настроенной глубины подкапывания. Технология позволяет выкапывать картофель не повреждая его, а передвижение техники между рядов не оставляет пропусков, которые, как правило, допускают механизаторы. Сокращается время сбора урожая: за пять минут комбайн собирает 7 тонн картофеля, ежедневно - до 5 тыс. тонн.

Два современных «умных» комбайна предприятие купило за собственные деньги, а это около 100 миллионов рублей.

Боле того, благодаря субсидии по договору лизинга хозяйство купило экскаватор, дождевальные машины и грунтовый каток. При поддержке государства в ЗАО «Картофель» реализуют масштабный проект по строительству свинофермы для 1344 свиноматок и выращивания в год на убой 42 тысяч свиней, что позволит получать 5 тысяч тонн мяса в год.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.