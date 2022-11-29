На курганском предприятии «Далур» замечены африканцы

Представители ведущих средств массовой информации Республики Намибия посетили АО «Далур» (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом»). Дело в том, что в этой африканской стране сосредоточено 7% мировых урановых запасов. Сейчас там реализуется геологоразведочный проект «Крылья». Его оператором выступает международная группа компаний «Uranium One», которая входит в контур управления группы компаний TENEX Госкорпорации «Росатом». Взамен на технологическую помощь Россия получат право на приобретение намибийского урана – это важно для обеспечения потребностей отечественной атомной отрасли.

Добывать уран на новых месторождениях Намибии планируют методом скважинного подземного выщелачивания (СПВ). Он давно и с успехом применяется в Курганской области. Африканские журналисты приехали убедиться в безопасности этого метода, чтобы рассказать об этом своему населению.

- При работе в Намибии приходится учитывать очень много местных условий – начиная от взаимоотношений белых фермеров и черного населения и заканчивая тем, каким способом доносить информацию, если у людей нет ни газет, ни телевизоров. Мы идем к людям, приглашаем на встречи, объясняем, и делаем добрые дела – социальные проекты, которые очень нужны местному населению, - рассказала начальник управления по устойчивому развитию и коммуникациям АО «Техснабэкспорт» Дарья Озерова.

- Людям необходимо объяснять безопасность и преимущества метода скважинного подземного выщелачивания. Мы здесь, в Курганской области, тоже этим занимались, не прекращаем коммуникацию и сейчас. В итоге получили поддержку населения, в том числе на общественных слушаниях, - указал первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Далур» Камол Кадыров.

Руководитель Управления по корпоративным коммуникациям АО «Атомредметзолото» Иван Крупянко рассказал гостям о проекте общественного экологического контроля:

- В Курганской области в этом году по просьбам местных жителей были проведены две экологические экспедиции – в Шумихинском и Звериноголовском районах. Их результаты подтвердили, что радиационный фон соответствует природному, фактов загрязнения радионуклидами воды и грунта не установлено. Естественно, это доказывает местным жителям безопасность работ.

- Я даже не мог представить, что горнодобывающее предприятие может быть таким чистым и безопасным, - высказал мнение гостей журналист Намибийской медиакорпорации Эмил Сибеб.

Фото пресс-службы АО «Атомредметзолото».

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