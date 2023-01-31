На курганском предприятии создали вездеход, аналога которому нет в России

На предприятии «МобиДик» создали уникальный по своим техническим характеристикам вездеход «Феникс» на электрической трансмиссии, аналога которому нет в России.

Изначально снегоболотоход был создан на топливной тяге и предназначался для выполнения задач в условиях бездорожья высокой категории сложности, чтобы стать незаменимым помощником для нефтяников, спасателей, пожарных, геологов-топографов, гидрологов, экологов, археологов – везде, где профессия связана с необходимостью передвижения в сложных условиях. Но с переходом на электрическую тягу область его применения значительно расширилась.

Генеральный директор ООО «МобиДик» Александр Черняк отмечает, что новый снегоболотоход уникален тем, что вместо двигателя внутреннего сгорания, имеет электрический двигатель, электрическую трансмиссию.

Новая модель вездехода почти на 100% процентов собирается из комплектующих отечественного производства, большинство из них предприятие производит само, уточнили в пресс-службе главы региона.

По мнению производителя, вездеход на электротяге будет востребован практически во всех отраслях народного хозяйства.

Технический уровень исполнения и эксплуатационный потенциал электровездехода «Феникс», особенно в плане ее проходимости, был высоко отмечен на главной вездеходной выставке России «Вездеходер - 2022», сообщили в пресс-службе губернатора. Экспонаты, представленные ООО «МобиДик», вошли в число лучших разработок отечественного производства в сфере вездеходостроения, сообщили в пресс-службе главы региона.

В целом, производственная компания ООО «МобиДик» специализируется на разработке и поставке оборудования для нужд промышленного и гражданского строительства в областях нефтегазового, топливно-энергетического и электроэнергетического комплексов.

А в начале этого года ООО «МобиДик» начало строительство», рядом с уже действующей площадкой, нового индустриального парка «Стальмонтаж». К нему уже проявляют интерес инвесторы, желающие начать производство в Кургане. «Стальмонтаж» станет четвертым индустриальным парком в Кургане. Также такие площадки созданы в Шадринске и в Варгашах. Идут работы по созданию индустриального парка в Катайске.