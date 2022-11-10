На курганском рынке труда растет спрос на «мужские» рабочие специальности

В Курганской области в октябре увеличилось количество вакансий для преимущественно «мужских» массовых специальностей: автомойщиков (+31%), сварщиков (+14%), разнорабочих (+5%), монтажников (+4%). В два раза выросло количество предложений для сантехников и стабильно высоким спросом среди работодателей пользуются фрезеровщики, грузчики, штукатуры. По некоторым вышеперечисленным специальностям наблюдается также рост медианных зарплат. В октябре по отношению к сентябрю этого года заработок повысился у фрезеровщиков — до 93,5 тысяч рублей (+57%), у сварщиков — до 100 тыс.рублей (+30%), у штукатуров — до 65 тыс.рублей (+23%), рассказала «Новому миру» PR-менеджер Зарплаты.ру Татьяна Старостина.

Однако в целом рынок труда продолжает испытывать кадровый дефицит рабочего персонала.

Также в сезон простудных заболеваний повысился спрос на врачей (+11%). По наблюдениям эксперта, на данный момент стали чаще появляться предложения для врачей, готовых к переезду в Курганскую область, с указанием компенсационных выплат. К примеру, травматологу-ортопеду из другого региона предлагают работу в Шумихинской центральной районной больнице с единовременной компенсационной выплатой 1 миллион рублей. Участковому педиатру, готовому к переезду, для работы в Шадринской детской больнице предлагают служебное жилье и компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Фото Николая Пушилина.

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