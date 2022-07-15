На курганском стадионе «Локомотив» откроют площадку для скейтбординга

В ближайшие дни начнутся работы по демонтажу асфальтового покрытия на курганском стадионе «Локомотив», вся необходимая техника уже в пути, материалы закуплены. Также демонтируют трибуны, домик лыжной базы. Одновременно будут прорабатываться вопросы с ресурсоснабжающими организациями. После этого подрядчик приступит к планировке территории стадиона. Его наполнение будет разнообразным. Объект уже не будет только спортивным. По задумке он предполагается, как спортивно-рекреационный парк. Здесь разместятся разные площадки: для воркаута, для скейтбординга и велопаркура, для прогулок и тихого отдыха. Будет и прогулочная аллея. В центре стадиона запланировано поле для пляжного футбола, огороженное 3D-забором, сообщает пресс-служба администрации города. Также установят тренажеры для детей и взрослых и людей с ограниченными возможностями здоровья. На месте трибун появятся три крытых модуля, в которых расположатся туалеты и раздевалки место для проката спортивного инвентаря.

Глава города Елена Ситникова подчеркнула, что этот проект очень важен для Кургана, и многие горожане с нетерпением ждут, когда здесь можно будет погулять и отдохнуть с семьей.

Фото с сайта администрации города Кургана.