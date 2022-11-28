На курганском вокзале продается водонапорная башня: фейк или правда?

На железнодорожном вокзале станции Курган продается водонапорная башня. Информация об этом появилась несколько дней назад в одном из курганских пабликов социальной сети «ВКонтакте». Авторы поста увидели объявление в Интернет-сервисе «Авито». На скриншоте объявления указано: «Дом 75,2 кв. м на участке 6 соток. Адрес: Курганская область, Курган, пл. им. В.М. Слосмана, 6. 11 млн рублей».

Публикация вызвала горячее обсуждение. «Печалька. Все-таки символ эпохи», - написал Михаил Свистуненко. «Посоветуйте: брать или не брать?», - сыронизировал Данил Кохановский. «Если это правда и не «развод», то грустно. Знаковое для города здание по цене однокомнатной квартиры в Москве или Сочи», - огорчился Владимир Кутепов.

«Новый мир» обратился в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги с вопросом, правда или нет, что водонапорная башня выставлена на продажу. Коллеги оперативно ответили: «Водонапорная башня возле железнодорожного вокзала Курган ОАО "РЖД" не принадлежит».

Мы связались с автором поста в паблике Мариной М. Она рассказала, что набрела на объявление в «Авито» случайно.

- Я увидела на сайте, что некая Надежда продает детские вещи и прочую домашнюю утварь. Заглянула на ее профиль, чтобы посмотреть, что еще там имеется. Неожиданно обнаружила объявление о продаже водонапорной башни! Удивилась еще: странно, ведь профиль продавца был обычным и весьма реалистичным, никаких признаков фейковости, - рассказала «Новому миру» Марина.

Подозрения, скорее всего, возникли и у модератора «Авито». Он скрыл объявление из открытого доступа, попросив продавца связаться с ним для уточнения деталей. Однако «Новому миру» удалось открыть объявление по прямой ссылке, сохраненной Мариной и предоставленной нашему изданию. Помимо перечисленных выше сведений об объекте там указано, что в 4-этажной водонапорной башне есть электричество, газ, отопление, канализация, и даже выполнен косметический ремонт.

Через пару дней объявление все-таки разместили на «Авито» - вероятно, администрация сайта получила подтверждение, что это не розыгрыш. Информацию немного изменили, но добавили к публикации фотографии внутренних помещений водонапорной башни. Логично предположить, что сделать их мог только собственник, имеющий доступ на объект.

Мы позвонили по указанному в объявлении телефону и побеседовали с женщиной, которая представилась Надеждой. Оказалось, здание ей не принадлежит – ее просто попросили подыскать покупателя.

- Не понимаю, почему объявление вызвало такой ажиотаж, потому что это обычный объект недвижимости. В других городах аналогичные водонапорные башни давно находятся в частных руках и используются по разному назначению. Что можно разместить в курганской? Это зависит от потребностей и фантазии нового собственника. Нынешний владелец действительно провел туда свет, воду, канализацию, газ и сделал восстановительный ремонт. Интересующиеся есть. Но до предметного разговора еще не доходило, - рассказала Надежда.

Между тем эксперты в сфере недвижимости сомневаются, что покупателя на столь необычный объект удастся найти. Совладелец одного из агентств недвижимости нашего города заявил «Новому миру», что цена на водонапорную башню явно завышена.

- За такие деньги в Кургане можно купить 5- или даже 6-комнатную квартиру в элитной новостройке, причем в хорошем, спокойном районе. А здесь 25 метров до железнодорожных путей. Даже трехслойные стеклопакеты не спасут. Все равно будет круглосуточный стук колес. Это же Транссиб, самая длинная железная дорога в мире! – обратил внимание собеседник нашего издания.

Под коммерческую недвижимость водонапорную башню тоже вряд ли удастся использовать – например, под какое-нибудь кафе.

- Расположение объекта не самое удачное – невелика проходимость пешеходов, нет места для бесплатной парковки. Разве что открыть там точку с чебуреками или шаурмой, которые могут пользоваться спросом у посетителей железнодорожного и автобусного вокзалов. Но вложения в бизнес будут так велики, что не «отобьются», наверное, даже за десятилетие, - считает эксперт в сфере недвижимости.

Николай Волков.

Скриншоты сайта «Авито».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.