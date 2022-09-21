На КЗКТ открыли линию по выпуску полиэтиленовой трубы

Линия по выпуску полиэтиленовой трубы для предприятий ЖКХ и энергетического комплекса запустил Курганский завод комплексных технологий. Полиэтиленовые трубы разного диаметра применяются также для питьевого водоснабжения, промышленности - в зависимости от материала, из которого они изготавливаются. Линия работает на российском сырье. План по объёмам выпуска - почти 250 погонных километров труб до конца этого года. Эту высокотехнологичную линию производства предприятие смогло запустить благодаря поддержке правительства Курганской области.

«Это стало возможным благодаря субсидии, которая выделена федеральным бюджетом через фонд Агентства технологического развития Курганской области, - пояснил директор Курганского завода комплексных технологий Наркис Галиаскаров. - В итоге за 50 процентов стоимости мы купили современное оборудование. С нашей стороны есть обязательства, которые будем неукоснительно выполнять. В том числе создавать рабочие места. У нас уже появилось 26 рабочих мест одновременно с вводом в эксплуатацию данного оборудования».

О важности конструктивного сотрудничества между бизнесом, промышленниками и региональной властью для достижения высокого производственного и экономического результата говорят все резиденты индустриального парка.

«Квинтэссенция того успеха, который здесь есть – это сотрудничество с регионом. Им обусловлены перспективы развития, - подчеркнул представитель резидентов Курганского индустриального парка Алексей Бобров. - Плюс кадровый потенциал, который есть в Курганской области. Здесь очень много квалифицированных инженерно – технических кадров, которые мы пытаемся использовать».

В ходе прошедшего сегодня индустриального фестиваля был заключён ряд контрактов на поставку продукции резидентов Курганского индустриального парка новым заказчикам. Изделия предприятий, работающих на его площадке, уже пользуются широким спросом и в нашей области, и в других регионах страны.

«Я вообще люблю промышленные предприятия. Это то, чем страна должна жить постоянно, - отметил глава региона Вадим Шумков. - Мы говорим, что необходима новая индустриализация. И смысл слова «новая» мы вкладываем, в том числе и в такие заводы – гибкие, современные. Два предприятия мы сейчас открыли с перспективой удвоения рабочих мест. На следующий год мы закладываем ещё два новых предприятия. И здесь есть возможность вполовину увеличить мощность и по людям, и по производству. Полагаю, что это перспектива ближайших двух – трёх лет. Мы с этим справимся».

В завершение губернатор вручил награды призёрам и победителю конкурса профессионального мастерства «Золотые руки», который проходил в рамках сегодняшнего индустриального фестиваля. Третье место у команды «Энерго – Газ - Ноябрьск», второе завоевали профессионалы предприятия «Сургутские городские электрические сети». Победу одержала команда сотрудников Курганского завода комплексных технологий.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.