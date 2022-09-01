На линейку к курганским школьникам пришли судебные приставы

Судебные приставы поздравили первоклассников подшефной школы-интерната №25 города Кургана с Днём знаний.

В школе учатся и проходят реабилитацию дети с нарушениями слуха и речи. Навещать детей накануне нового учебного года – давняя традиция для сотрудников УФССП России по Курганской области. В этом году в первый класс здесь пошли 22 ребёнка. Для них судебные приставы подготовили школьные наборы в ярких рюкзачках – краски, кисти, цветные карандаши, фломастеры, листы для рисования, пластилин и другие канцелярские принадлежности, а также сладкие подарки, сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

Приставы пожелали детям успехов и ярких открытий на новом пути, хороших оценок, упорства и заинтересованности в получении знаний. Уроки у первоклассников начнутся только на следующей неделе, поэтому после торжества дети с любопытством рассматривали подарки и делились впечатлениями с родителями.

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