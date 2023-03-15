На мелиорацию земель Курганской области впервые за много лет потратят 120 млн рублей

В Курганской области на работы по мелиорации земель в 2023 году могут 120 млн рублей, что в 15,2 раза больше, чем было по данному направлению в прошлом году. Об этом было заявлено на совещании сельхозтоваропроизводителей юго-западной зоны, которое прошло накануне в Юргамыше.

Директор департамента АПК Павел Кощеев сообщил, что на 30% в сравнении с предыдущим годом увеличится несвязанная поддержка и поддержка элитного семеноводства, планируемые суммы составляют 129,2 млн. рублей и 34,6 млн. рублей, соответственно.

Под урожай 2023 года планируется разметить сельскохозяйственные культуры на площади 1 млн. 390 тыс. га, что на 30 тысяч гектаров больше, чем годом ранее. Расширение посевных площадей стало возможным во многом благодаря введению в прошлом году в оборот более 35 тыс. га заброшенной пашни. Среди муниципальных образований юго-западной зоны максимальные площади — более двух тысяч гектаров, намерены ввести в оборот в Мишкинском и Шумихинском округах.

«Зональное агрономическое совещание в Юргамышском округе, первое в серии традиционных мероприятий. Мы готовы приложить максимум усилий, пригласить к диалогу с аграриями все заинтересованные ведомства, чтобы снять существующие вопросы и обеспечить полноценную и своевременную подготовку к сезонным полевым работам. Задача стоит — провести посевную в оптимальные агротехнические сроки, и мы обязаны ее выполнить в штатном режиме, - сообщил директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

На совещании также обсуждались вопросы по пожарной безопасности в весенний период и кредитование сезонных полевых работ.

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