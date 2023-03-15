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На мелиорацию земель Курганской области впервые за много лет потратят 120 млн рублей

Это в 15 раз больше, чем в предыдущие годы.

15 марта, 2023 - 09:07

В Курганской области на работы по мелиорации  земель  в 2023 году могут 120 млн рублей, что  в 15,2 раза больше, чем было по данному  направлению в прошлом году. Об этом было заявлено на совещании сельхозтоваропроизводителей юго-западной зоны, которое прошло накануне в Юргамыше.

 Директор департамента АПК Павел Кощеев сообщил, что  на 30%  в сравнении с предыдущим годом  увеличится несвязанная поддержка  и поддержка элитного семеноводства, планируемые  суммы составляют 129,2 млн. рублей  и 34,6 млн. рублей, соответственно.

Под урожай 2023 года планируется разметить сельскохозяйственные культуры на площади 1 млн. 390 тыс. га, что на 30 тысяч гектаров больше, чем годом  ранее. Расширение посевных площадей стало возможным во многом благодаря введению в прошлом году в оборот более 35 тыс. га заброшенной пашни. Среди муниципальных образований юго-западной  зоны максимальные площади — более двух тысяч гектаров,  намерены  ввести в оборот в Мишкинском и Шумихинском округах.

«Зональное  агрономическое  совещание  в Юргамышском округе, первое  в серии традиционных мероприятий. Мы  готовы приложить  максимум  усилий, пригласить  к диалогу  с аграриями все заинтересованные ведомства, чтобы  снять существующие  вопросы и  обеспечить полноценную и своевременную подготовку к сезонным полевым работам. Задача стоит — провести  посевную в оптимальные агротехнические  сроки,  и мы обязаны ее выполнить в штатном режиме, - сообщил директор  департамента АПК Курганской области  Павел Кощеев.

На совещании также обсуждались вопросы по пожарной безопасности в весенний период и кредитование сезонных полевых работ. 

 

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15 марта, 2023 - 09:07

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