На многоэтажке в «Энергетиках» нарисовали картину

В Кургане при поддержке Администрации города и Правительства Курганской области продолжается городской фестиваль стрит-арта.

Фасад жилого дома по проспекту Конституции, 63а расписала дружная «Команда Морс» – стрит-арт-художница Лина Селезнева и автор эскиза, художник Виталий «Морс» Юкляевских. Лина – родом из Кургана, Виталий – из Шадринска, оба уже несколько лет живут в Тюмени. Лина по образованию – художник станковой живописи.

Картина на фасаде была создана за два дня. Это изображение человека, плывущего в лодке в лучах закатного солнца.

По словам заведующего отделом спорта Департамента социальной политики Сергея Чугунова, для жителей Кургана готовятся к Дню города своеобразные подарки в виде профессионально расписанных стен жилых домов. «При виде работ художников горожане улыбаются, получают заряд позитива, у них повышается настроение, – пояснил Сергей Николаевич

В ближайших планах в рамках городского фестиваля стрит-арта – роспись ряда телефонных шкафов, а также здания спортивного клуба «Медведь» по улице Гоголя.

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