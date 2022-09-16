На набережной за ЦУМом высадили липы

Сотрудники городской Дирекции парков и скверов взамен погибших ранее деревьев высадили на набережной 10 лип.

В настоящее время ряд общественных территорий находится на обслуживании городской Дирекции парков и скверов. В их числе - набережная почти на всем ее протяжении.

«Деревья сажаем с земляным комом, сразу проливаем хорошо землю и засыпаем грунтом. Дальше будем ухаживать за ними, чтобы они прижились», - отметил руководитель Дирекции парков и скверов Анатолий Тарасенко.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в ближайшее время посадки зеленых насаждений будут произведены и в Городском саду. «Сейчас территорию Городского сада украшают не только деревья, но и кустарники, цветы. Мы планируем провести еще ряд мероприятий по озеленению и посадить около 1300 корней различных саженцев. Среди них деревья (ясень, яблони, туя, вяз), кустарники (можжевельник, дёрен, спирея разных видов), а также многолетние цветы. Всего 20 наименований», - рассказал Анатолий Тарасенко.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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