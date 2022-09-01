На Некрасовском мосту открыли вторую полосу для движения транспорта

На Некрасовском путепроводе в Кургане открыли вторую полосу для движения транспорта. Светофор убран, машины проезжают со стороны города и по направлению в город по отдельным полосам.

Сейчас подрядчик выполняет монтаж цоколя для дальнейшего устройства барьерного ограждения. Со стороны проспекта Машиностроителей продолжаются работы по устройству шкафной стенки, уточнили в пресс-службе администрации города. Заместитель директора подрядной организации ООО «Альфа Строй» Николай Линдтрассказал: «После того как эти работы будут выполнены, нам останется закончить обустройство деформационных швов, далее у нас останутся работы по обустройству пешеходной части. Также продолжится ремонт в нижней части путепровода – ремонт балок, их покраска».

Глава города Елена Ситникова отметила, что подрядчик работает в графике, замечаний к его работе нет. «Но мы будем продолжать ежедневные выезды, поскольку Некрасовский путепровод является одной из наиболее важных транспортных артерий города», - пояснила она.

Напоминаем, для пешеходов путепровод по-прежнему остаётся закрытым: на его боковых консолях продолжаются ремонты. На объекте установлены соответствующие дорожные знаки.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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